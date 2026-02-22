Agexport dará seguimiento técnico a aranceles y comercio con EE. UU.

-

Asociación señala que es fundamental que el comercio se desarrolle con reglas claras y mecanismos institucionales.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) informó que el sector exportador "se mantendrá respetuoso de las decisiones emitidas por las autoridades e instituciones de Estados Unidos en referencia al fallo que emitió la Corte Suprema".

El pasado viernes la Corte Suprema de Justicia de Estados emitió una resolución donde declaró "ilegales los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump", sin embargo, horas después de emitido el fallo el mandatario estadounidense anuncio nuevos aranceles.

"Agexport ha indicado que se mantiene dando seguimiento técnico a la información para evaluar los posibles efectos en los flujos comerciales y en comunicación con autoridades del Ministerio de Economía", señaló la Asociación en un comunicado.

El texto precisa que "para Guatemala lo fundamental es que el comercio internacional continúe desarrollándose dentro de las reglas claras y mecanismos institucionales establecidos".

La tarde del viernes el Ministerio de Economía manifestó que "Guatemala toma nota de la decisión de la Corte Suprema y dará seguimiento a la postura oficial que emita la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) antes de cualquier valoración operativa".

"⁠La sentencia introduce un elemento de revisión jurídica en el marco comercial, por lo que el país mantiene un monitoreo técnico para resguardar la certidumbre de los flujos comerciales bilaterales", precisó el Ministerio.

Recientemente Guatemala firmó un Acuerdo Recíproco de Aranceles con Estados Unidos en donde se benefició al 70 % de las exportaciones con un arancel cero y un 30 % se mantenía con el 10 %, lo cual afecta directamente a los productos agrícolas.

Los sectores público y privado instalaron una mesa técnica que busca analizar y acompañar el impacto de estos aranceles.

Los viceministerios de Inversión y Competencia, así como el de Comercio Exterior abrieron el diálogo con el sector exportador para impulsar soluciones viables como la participación en ferias internacionales en donde se puedan colocar los productos agrícolas.

Durante una reunión Agexport planteó al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barret, que se evalúe el 30% de las exportaciones excluidas, se calcula un impacto de US$ 1,500 millones (Q 11,490 millones).