Agricultor fallece tras ser atacado a balazos en su vehículo

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La víctima que ya fue identificada se había detenido para comprar tortillas cuando fue atacada por desconocidos.

Un agricultor de 55 años fue asesinado a balazos este martes 14 de julio dentro de su vehículo cuando se encontraba a un costado del cementerio de la aldea Limones, en el municipio de Ocós, San Marcos.

Se trata de Genaro Reyna Sopón, quien se dirigía hacia su jornada laboral, pero detuvo su marcha para comprar tortillas y fue atacado por desconocidos que se conducían en una motocicleta, según explicaron vecinos del sector.

Se presume que se trató de un ataque directo, ya que los criminales habrían disparado en repetidas ocasiones sin media palabra; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas del hecho de violencia.

La víctima murió en el interior de su picop por las heridas de bala. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar, pero ya nada pudieron hacer al constatar que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas de bala que sufrió en la región del cráneo.

Las Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) quedaron a cargo de la escena para iniciar las investigaciones correspondientes, levantar el cuerpo y determinar el móvil del crimen.

La víctima fue el agricultor Genaro Reyna Sopón, de 55 años. (Foto vía: Rudy López/Colaborador)

*Con información de Rudy Lopez / Nuestro Diario