Alarma en el Barsa: Lamine, ausente en el entreno previo a la semifinal

A pocas horas del duelo ante el Athletic Club por las semifinales de la Supercopa de España, el Barcelona completó su última sesión de entrenamiento en Yeda con una ausencia destacada. Lamine Yamal no trabajó sobre el césped junto al resto del grupo y permaneció en las instalaciones realizando ejercicios individualizados.

Pese a ello, desde el entorno del club se transmite tranquilidad, ya que medios catalanes señalan que el joven atacante estaría disponible para el encuentro que se disputará este miércoles en el estadio Al Jawhara.

El entrenamiento sí contó con la participación del resto de jugadores desplazados a Arabia Saudí bajo la supervisión de Hansi Flick. Entre ellos estuvo Ronald Araujo, quien volvió a integrarse en la dinámica del equipo tras superar un periodo alejado de la convocatoria por motivos relacionados con su salud mental.

En la comparecencia ante los medios, el técnico alemán explicó que tenía previsto conversar con el central uruguayo tras la sesión para evaluar cómo se sentía físicamente, aunque reconoció que su inclusión en el once inicial no era una opción prioritaria.

De cara al partido, el cuerpo técnico solo ha confirmado dos bajas: Gavi y Andreas Christensen. Ambos permanecen en Barcelona centrados en la recuperación de sus respectivas lesiones y no formarán parte de la convocatoria.