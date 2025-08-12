Alcalde Quiñónez se pronuncia por accidente en la ruta al Atlántico

-

El percance vial dejó por lo menos cuatro personas heridas y varios vehículos dañados.

Un accidente de tránsito múltiple se produjo la tarde de este 11 de agosto en el kilómetro 10.5 de la ruta que conduce al Atlántico, el cual dejó varias personas heridas.

Tras ello, el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, se pronunció por lo ocurrido y recordó las reformas a la Ley de Tránsito, las cuales limitan a las municipalidades para actuar en rutas nacionales y centroamericanas.

"Hace unos meses, algunos aplaudían las reformas a la Ley de Tránsito que limitaron a las municipalidades para actuar en las Rutas Nacionales y Centroamericanas del país", afirmó el jefe edil.

En la publicación, Quiñónez indicó que no tener supervisión ni control de las mismas provocan que se registren más accidentes de tránsito.

"Hoy, las consecuencias están a la vista: vehículos viejos, sin supervisión circulando sin control, provocando accidentes y caos. Cuando se eliminan los controles, se multiplican los riesgos. Menos controles significan más accidentes", puntualizó el alcalde.

Hace unos meses, algunos aplaudían las reformas a la Ley de Tránsito que limitaron a las municipalidades para actuar en las Rutas Nacionales y Centroamericanas del país. Hoy, las consecuencias están a la vista: vehículos viejos, sin supervisión circulando sin control, provocando… https://t.co/vv1hjIiNws — Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) August 11, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Identifican heridos y revelan detalles del accidente múltiple de ruta al Atlántico

El accidente

Según información de las autoridades, un tráiler sin frenos provocó el accidente que dejó carros destruidos y personas heridas.

Los Bomberos Municipales informaron que le brindaron atención a cuatro personas y posteriormente fueron trasladadas hacia un centro asistencial.

Los heridos fueron identificados como:

Marvin Esteban Jiménez Barahona, de 49 años, quien presentaba trauma de tórax y pierna izquierda

Sergio Eufragio de 44 años, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo

Óscar Josué Moscoso García, de 20, quien sufrió una herida en el cráneo y trauma de tórax

Flor Girón, de 40 años, quien presenta politraumatismo.

Grabado en video

Una cámara de seguridad captó el momento en que se produjo el accidente de tránsito y revela que un camión recolector esperaba para poder virar, cuando de pronto un tráiler pierde el control.

Se sube al arriate central, choca con un árbol, se pasa al carril contrario y comienza a colisionar con todo a su paso, entre ellos varios vehículos livianos.

Finalmente, el tráiler choca con el camión recolector. Estas son las imágenes de lo ocurrido: