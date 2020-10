Aldo Dávila responde a críticas por reunión con Miguel Martínez

El diputado Aldo Dávila respondió a las críticas en su contra, derivadas de su reunión con el director de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, Miguel Martínez, en la que para algunas personas, Dávila fue complaciente

"El señor ya había sido cuestionado un día antes, no de muy buena manera. Entonces, yo decidí tratarlo de otra, porque al no ser jefe ni subjefe de bancada, el señor podía levantarse, retirarse y me iba a quedar sentado sin obtener las respuestas que la ciudadanía necesita obtener", aseguró el legislador del bloque Winaq, en un video difundido la mañana de este domingo.

Aclaración sobre nota del Peladero del Periódico por difamación. pic.twitter.com/TD4Oeg2Y0o — Aldo Dávila (@aldodavila_gt) October 11, 2020

En esa reunión, efectuada el 1 de octubre, Dávila no se exasperó ni confrontó a Martínez, como el diputado ha hecho en otras ocasiones.

"La verdad es que este tipo de reuniones son las que valen la pena, reuniones en donde él hace las preguntas más estructuradas y con el ánimo de conocer realmente qué hace el Centro de Gobierno, o bien cualquier otra institución. No vi un ánimo de querer confrontar ni de querer perjudicar", dijo Martínez por su parte, al concluir esa reunión.

Entre quienes criticaron el actuar de Dávila se encuentra su mismo partido político, cuyo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) le llamó la atención por escrito por esta y otras actuaciones dentro del Organismo Legislativo.

"Pone en duda su falta de objetividad y puede poner en riesgo los principios partidarios", señaló el CEN de Winaq, en la carta enviada al legislador.

Dávila también hace referencia a un texto publicado este domingo 11 de octubre por elPeriódico, en el cual le señalan que a cambio de no ser tan duro con Martínez, se le ofreció un contrato para su empresa. Este hecho lo rechazó, indicando que ni él ni su familia cercana poseen alguna empresa.

Desde enero, Dávila ha protagonizado acaloradas discusiones en el Congreso y, en ocasiones, ha insultado a funcionarios, lo que le ha generado críticas de algunos sectores y el respaldo de otros.