Alejandra Guzmán comparte avances tras su operación de columna

-

Alejandra Guzmán inicia una nueva etapa en su vida con optimismo y fortaleza.

PODRÍA INTERESARTE: La causa de la hospitalización de Alejandra Guzmán

Tras un año marcado por intervenciones médicas y constantes complicaciones de salud, la cantante mexicana ha retomado sus plataformas tras someterse a una delicada operación de columna.

La fotografía de su resonancia magnética con piezas de titanio conmovió a sus fans. (Foto: Instagram)

Alejandra Guzmán agradece a sus fanáticos el apoyo recibido durante este nuevo capítulo en su vida y comparte sus primeras declaraciones sobre su estado de salud.

"Esta es la mejor etapa de mi sanación. Este es el fin de tanto que he pasado en estos trece años", comenta Guzmán.

OTRAS NOTICIAS: Alejandra Guzmán reaparece tras ser diagnosticada con escoliosis

La cantante aseguró que se encuentra estable y enfocada en su recuperación total. (Foto: X)

Como parte de su reaparición, Alejandra compartió una nueva fotografía de su más reciente resonancia magnética, donde se observan las piezas de titanio en su columna.

"Es increíble cómo me siento, estoy bien operada. Hay mucho más y vamos a seguir adelante, brillando y siendo felices. Los amo", concluye con alegría Guzmán, que, a pesar de no dar detalles médicos específicos, deja en claro que se encuentra estable.