Alejandro Giammattei autoriza la apertura de "plazas comerciales"

El presidente Alejandro Giammattei informó la noche de este domingo que está autorizado que las "plazas comerciales" puedan abrir.

Solo podrán abrir los supermercados y tiendas de conveniencia, pero especificó que no se refiere a centros comerciales.

"Se autoriza la pertura de plazas comerciales o centros de conveniencia (los bares estarán cerrados y solo los restaurantes con servicio para llevar o con entrega a domicilio", siguiendo los debidos protocolos" de prevención de contagios.

Asimismo, aclaró: "No me refiero a los centros comerciales, sino a esos lugares que permitan el acceso a los locales desde el parqueo, donde voy, me bajo y me vuelvo a ir".

Acerca del resto de negocios, el mandatario dijo: "Se está trabajando con los centros comerciales que tienen áreas comunes para el desarrollo de los protocolos de apertura".

El miércoles 6 de mayo, Giammattei indicó que se darán a conocer dichos protocolos en cadena nacional.

