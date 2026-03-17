¡Atencion! La alerta de Salud por casos de sarampión en el país

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Los casos de sarampión en el país siguen causando alarma.

Debido a los casos registrados de sarampión en el país, el Ministerio de Salud hace un llamado para evitar que la enfermedad se siga propagando.

La Semana Santa es propicia para las reuniones y viajes familiares, por lo que las autoridades reafirman que el sarampión se contagia con mucha facilidad, sobre todo en lugares muy aglomerados.

En Semana Santa nos reunimos, viajamos y compartimos más.



El sarampión se contagia con facilidad, especialmente en lugares con muchas personas.

Mantener tu esquema de vacunación completo es una de las mejores formas de protegerte y cuidar a quienes te rodean.



Antes de… pic.twitter.com/JeOAQvjVOR — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) March 16, 2026

Ericka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación MSPAS, resalta la importancia de la vacunación y señala que el esquema nacional incluye dos dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola).

La primera dosis debe ser administrada al año y la segunda dosis a los 18 meses.

Mientras que la vacuna SR (sarampión y rubéola) está disponible para jóvenes y adultos de 16 años en adelante que no se inmunizaron en la niñez.

Síntomas

Fiebre alta repentina

Tos seca persistente

Congestión nasal y secreción

Ojos rojos y sensibles a la luz (conjuntivitis)

Manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik)

Erupción roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo

Complicaciones