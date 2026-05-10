Nueva modalidad de estafa: supuestas multas de tránsito u omisos de la SAT

El MP emitió una serie de recomendaciones para quienes reciben mensajes con links que requieren información bancaria por supuestas multas de tránsito u omisos en la SAT.
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Una nueva modalidad de estafa fue detectada por el Ministerio Público (MP) consistente en el envío de mensajes de texto que redirigen a un link que intercepta datos bancarios, con el supuesto pago de multas de tránsito u omisos del pago de impuestos.
"¿Te ingresó un mensaje que indica que tienes una multa de tránsito o quizá, omisos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)? Ten cuidado, no ingreses a ningún enlace, solo buscan robar tu información personal", explicó el MP.
Debido a dicha situación, el MP informó que las instituciones oficiales no solicitan información personal o bancaria mediante links catalogados como sospechosos.
En un link transmitido vía redes sociales, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones en caso de recibir un link de este tipo:
- No ingreses al enlace (evita dar clik en links desconocidos).
- Verifica la información en los sitios oficiales de las instituciones.
- Si te conviertes en víctima de dicho delito, procede a interponer la denuncia ante el MP (puede ser por la vía virtual o en las sedes de la institución).