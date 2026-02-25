¡Video! Captan a un jaguar con una de sus crías en la Selva Maya, en Petén

-

Los felinos "posaron" frente a una de las cámaras de video que se encuentran instaladas en la Selva Maya.

Un jaguar fue captado en video por medio de una "cámara trampa" junto a una de sus crías en la Selva Maya, en el departamento de Petén.

Carlos Díaz, quien es un fotógrafo y explorador de Coral Maya Conservation, logró grabar el momento exacto en que ambos felinos se detuvieron justo enfrente de su cámara, la cual está colocada con la intención de captar este tipo de sucesos.

En las imágenes se observa cuando la jaguar madre cruza un riachuelo por medio de un tronco para reencontrarse con uno de sus cachorros, quien está esperándola.

Este pequeño jaguar se le acerca a su madre, quien se sienta frente a la cámara y le da afecto de cariño recíproco, esto bajo la llovizna que se registraba en esos instantes, en la Selva Maya.

Mira aquí el video:

View this post on Instagram A post shared by Carlos Díaz (@kalixdiaz)

"No hay nada mejor que esto. La resiliencia de la naturaleza es inigualable. En un lugar que enfrenta tantas amenazas, aún encuentra la manera de prosperar", escribió Díaz en su publicación de Instagram.

Díaz también mencionó que se percató de este suceso de la naturaleza mientras revisaba las grabaciones de su cámara de los últimos tres meses. Según la grabación, las imágenes fueron captadas en pasado 31 de enero durante el mediodía.