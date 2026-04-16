Alex Manninger, exportero del Arsenal, muere en trágico accidente

La tragedia ocurrió en la línea ferroviaria de Salzburgo, su país natal.
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El exguardameta austriaco, Alex Manninger, de 48 años, falleció este jueves luego de sufrir un trágico accidente automovilístico.
Manninger, exportero del Arsenal, Juventus y Espanyol, fue arrollado por un tren mientras se conducía en su auto.
Según las investigaciones iniciales, el auto fue golpeado y arrastrado por un vagón de la Salzburger Lokalbahn, Austria.
Los servicios de emergencia rescataron al exportero, que viajaba solo, de entre los restos del vehículo, pero ya nada pudieron hacer.
El maquinista resultó ileso, mientras que la causa del accidente sigue bajo investigación.
Una larga trayectoria
Manninger comenzó su carrera en el club de su ciudad natal, Red Bull Salzburg, y pasó por 14 equipos en toda Europa, incluyendo el Espanyol, el Siena, la Juventus, el Udinese y el Augsburg.
Disputó 64 partidos con el Arsenal entre 1997 y 2002, ganando la Premier League y la FA Cup.
Jugó 33 partidos internacionales con Austria y formó parte de la selección que participó en la Euro 2008 en su país.