Alexander Rubín finaliza en el puesto 10 en Puerto Rico

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El golfista guatemalteco, Alexander Rubín, demostró nuevamente el buen momento que atraviesa en su juego. En esta ocasión fue en Puerto Rico, donde finalizó en el puesto 10 de la división Internacional, en el Junior Island Championship 2026, donde se dieron cita varios de los mejores jugadores juveniles de América.

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El ganador del certamen fue el puertorriqueño, Ayden Febres, quien tiró para 216, y finalizó Even, al igual que el brasileño, Ghilerme Yoshikawa, quien luego de tres días competencia, finalizó también con un score de 216, Even, y todo se definió en un hoyo de desempate. La tercera posición fue para, Oliver Betschart, de Bermuda, con 218, +2 sobre el par.

Rubín, se mantuvo durante las tres jornadas de competencia en el top 10 de la clasificación general. Esto producto de tres buenas rondas: 75, 73, y 77, para lograr un score final de 225, +9 sobre el par.

Rubín, finalizó en el puesto 10, luego de tres días de competencia en el Club Campestre Grand Reserve. (Foto: PlayGolfPR)

El torneo se llevó a cabo en el Club Campestre Grand Reserve, ubicado en la localidad de Río Grande. Este es un prestigioso club de golf de 27 hoyos diseñado por Tom Kite, y es famoso por albergar, el Puerto Rico Open del PGA Tour.

Con ello, Alexander, se encuentra en un buen momento para enfrentar lo que podría ser su siguiente gran reto, el José Toledo Jungle Open 2026, que se celebrará en el Pulté Golf, Guatemala, del 8 al 11 de abril próximo, certamen en el cual participarán los mejores jugadores juniors de la región.