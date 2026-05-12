La huella de Alfredo Gálvez Suárez: Del Palacio Nacional a la moneda de 25 centavos

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El maestro Alfredo Gálvez Suárez es una figura clave del arte moderno guatemalteco y el muralismo nacional. Su legado incluye los icónicos murales del Palacio Nacional de Guatemala y el diseño de la moneda de 25 centavos

El legado del pintor guatemalteco Alfredo Gálvez Suárez trasciende el lienzo y se instala en la memoria histórica y cultural del país, con un aporte de talento, disciplina y profunda conexión con la identidad nacional.

El maestro del pincel se convirtió en un narrador visual de la identidad guatemalteca, un artista que encontró en la cultura y en su gente la inspiración para construir un legado que sigue vivo en cada trazo.

En esta pintura se observan tres princesas en la sección inferior y tres dioses en la sección superior. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Nacido en Cobán en 1899, desde muy joven demostró una sensibilidad artística poco común; con tan solo 13 años ya sorprendía con la reproducción de obras clásicas, lo que marcó el inicio de un camino que lo convertiría en una figura clave del arte moderno guatemalteco.

Se formó en el Instituto Central para Varones, pero su aprendizaje en la pintura fue en gran medida autodidacta, enriquecido por la guía de maestros como Justo de Gandarias y Agustín Iriarte.

Algunas de sus obras pueden observarse en el El Palacio Nacional de la Cultura. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Su inquietud lo llevó a México en 1923, donde entró en contacto con el muralismo de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Este encuentro marcó su visión artística, fusionando el academicismo con un fuerte contenido social y cultural.

A lo largo de su vida, Gálvez Suárez mantuvo una mirada profundamente humana sobre Guatemala. Sus obras capturaron la esencia de los pueblos indígenas, sus tradiciones y su cotidianidad, especialmente en la región occidental, muchas veces junto a su amigo y colega, el quetzalteco Humberto Garavito.

Aguadores de Chichicastenango (1938), óleo sobre tela, es una obra de Alfredo Gálvez Suárez que forma parte de la colección del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida. (Foto: MUNAM)

Influenciado también por Carlos Mérida, integró el color, el simbolismo y la identidad maya en composiciones que hoy son referencia del arte nacional.

Más allá de los museos, su obra se integró a la vida cotidiana de los guatemaltecos. Fue el creador de los murales del Palacio Nacional de Guatemala sobre la nacionalidad, y también dejó su huella en el diseño de monedas y billetes, incluyendo el rostro de Concepción Ramírez Mendoza en la moneda de 25 centavos.

El histórico Puente de la Gloria quedó plasmado en la obra del pintor guatemalteco Alfredo Gálvez Suárez. (Foto: Redes Sociales)

Su trabajo como director artístico en la Litografía Zadik, durante más de una década, lo posicionó como pionero del diseño gráfico en el país.

A pesar de su carácter reservado, logró vivir del arte. Expuso dentro y fuera de Guatemala, destacando su participación en el Baltimore Museum of Art y en la Feria Mundial de Nueva York de 1940.

Gálvez Suárez mantuvo una mirada profundamente humana sobre Guatemala. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Su talento fue reconocido con múltiples premios, consolidando su prestigio internacional. También fue designado embajador en Cuba durante el gobierno de Juan José Arévalo. El artista falleció el 14 de diciembre de 1946, pero su obra continúa dialogando con nuevas generaciones como un legado vivo de su talento, sus ideas y sus pensamientos.