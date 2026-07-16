Credisiman Visa concreta una alianza para ofrecer experiencias de viaje

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Credisiman Visa anunció una alianza estratégica con una aerolinea mexicana de bajo costo, con el objetivo de brindar promociones, opciones de financiamiento y nuevas oportunidades para que sus tarjetahabientes viajen a más destinos.

Como primer beneficio de esta colaboración, ambas marcas presentan una promoción exclusiva mediante la cual los tarjetahabientes podrán obtener hasta 25% de descuento al comprar boletos hacia destinos seleccionados y hasta en 12 meses sin intereses, para financiar esta compra de boletos, realizando el pago con su tarjeta Credisiman Visa.

La promoción estará vigente del 14 al 20 de julio de 2026, para viajar del 15 de julio de 2026 al 31 de enero de 2027, permitiendo a los clientes planificar con anticipación sus vacaciones o escapadas con tarifas preferenciales y aprovechar las facilidades de financiamiento que ofrece la tarjeta.

“ En Credisiman Visa buscamos desarrollar alianzas que generen un valor real para nuestros clientes y que les permitan disfrutar de experiencias que enriquezcan su estilo de vida. ” Carolina Góchez , directora del Negocio Financiero de Almacenes Siman.

Los interesados pueden conocer los destinos participantes, así como los términos y condiciones de la promoción, en www.credisiman.com.

¿Cómo adquirir tu tarjeta?

Las personas que deseen solicitar una CREDISIMAN VISA pueden hacerlo presentando únicamente su DPI, NIT y constancia de ingresos en cualquiera de las sucursales de Almacenes Siman o a través del formulario disponible en siman.com.

Esta tarjeta ofrece a sus clientes beneficios entre los que destacan: