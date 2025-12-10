Guardiola: "El Bernabéu tiene un gran espíritu de remontadas"

-

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que otorga "un enorme mérito" al triunfo por 1-2 frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Aunque se mostró satisfecho tanto con el resultado como con la actuación de sus jugadores, advirtió que el rendimiento exhibido "no será suficiente" en las próximas fases de la Liga de Campeones.

En rueda de prensa, Guardiola explicó que al inicio del partido su equipo no consiguió imponer su plan de juego: "Nos costó controlar la situación hasta que marcamos, porque no mostramos la intensidad necesaria. Ellos empezaron muy fuertes y, de algún modo, encajar primero nos despertó. Varios futbolistas debutaban en este estadio y esta noche nos sirve de aprendizaje. El nivel alcanzado nos dio para ganar hoy, pero quizá no baste para llegar lejos. Creo que en febrero estaremos a un nivel superior".

También destacó que, pese al resultado, el mérito de la victoria es considerable: "Hay que valorar lo que han hecho los jugadores. He venido muchas veces a este campo, hemos jugado partidos incluso mejores y no siempre nos hemos llevado el triunfo. Pudimos ampliar la ventaja, aunque los primeros veinte o veinticinco minutos fueron suyos".

What it means pic.twitter.com/1t5Q3sdkbY — Manchester City (@ManCity) December 10, 2025

Guardiola resaltó la capacidad del Real Madrid para mantenerse competitivo en cualquier escenario: "Con un 1-1 son capaces de meter balones al área y cambiar un partido en cuestión de segundos. El Bernabéu siempre conserva ese espíritu de remontada. En las rondas finales necesitaremos un nivel más alto, aunque enfrentarse a este rival nunca es sencillo". Además, bromeó sobre la amonestación que, según él, el árbitro dejó pasar a Antonio Rüdiger.