Alta radiación solar e intenso calor: así estará el clima este viernes

Protege tu piel y evita exponerte por mucho tiempo al sol.
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Este viernes 17 de abril amanecerá con neblina. Habrá pocas nubes y viento ligero desde el norte.
La entrada de humedad promoverá algunos nublados con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en Bocacosta y algunos sectores de Occidente.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé alta radiación solar, sobre todo en las primeras horas de la tarde en la mayor parte del territorio nacional, por lo que es importante evitar exponerse al sol por tiempos prolongados.
Por la noche y madrugada se espera un ambiente fresco.