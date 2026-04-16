Brote de sarampión en escuela de Quiché causa alarma

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Al menos 10 casos han sido registrados en el establecimiento.

EN CONTEXTO: Menor de dos meses fallece por sarampión en Quiché

La comunidad educativa de la Escuelita Oficial Rural Mixta de Xatinap I, Quiché, se encuentra en alerta tras la confirmación de al menos 10 casos de sarampión entre estudiantes, situación que ha llevado a los docentes a solicitar la autorización para suspender clases de manera preventiva.

El director del establecimiento informó que desde que se detectaron los primeros casos se han implementado medidas básicas de bioseguridad, como el uso obligatorio de mascarilla, el lavado constante de manos y la aplicación de alcohol en gel.

"Lamentablemente ya contamos con 10 casos dentro del establecimiento. Los niños afectados han sido suspendidos de clases y se están tomando las medidas necesarias para evitar la propagación", indicó.

Jornada de vacunación

Ante la situación, este día se desarrolló una jornada de vacunación preventiva en coordinación con personal de salud, dirigida a estudiantes que no contaban con el refuerzo contra el sarampión, con el objetivo de contener el brote.

Sin embargo, pese a la preocupación de los docentes, hasta el momento no existe un lineamiento oficial por parte del Ministerio de Educación para suspender las clases, por lo que el centro educativo continúa funcionando con normalidad mientras esperan una respuesta de la Dirección Departamental de Educación.

(Foto: Bernardo Montúfar/Nuestro Diario)

El director no descartó que, de continuar el aumento de casos, se puedan implementar medidas alternativas como el trabajo por grupos o "burbujas", similar a lo aplicado durante la pandemia de COVID-19, en coordinación con padres de familia.

Por su parte, se intentó obtener una postura oficial de la directora departamental, Marina Bulux, pero no fue posible establecer comunicación.

La situación mantiene en incertidumbre a docentes y padres de familia, quienes esperan acciones inmediatas para proteger la salud de los estudiantes y evitar que el brote continúe propagándose en la comunidad educativa.