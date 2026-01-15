¡Así se preparan!: Todos los fichajes que debes conocer del Clausura 2026

Unos van y otros vienen. Los clubes de la Liga Nacional ha reestructurado sus plantillas de cara al torneo Clausura 2026, en el que además de la corona, habrá en juego dos descensos.
LEE TAMBIÉN: El podio de la pasión: ¿Qué equipos llenaron más el estadio en el Apertura 2025?
Mientras el gigante Comunicaciones, solo ha reportado cambio de técnico: Marco Antonio Figueroa en lugar de Iván Sopegno, además de dar de bajar a Juan Blanco, Marquense y Xelajú, dos equipos con gran rivalidad en occidente, son de los que más movimientos han reportado.
Equipo que gana no se toca, dice un conocido refrán y el campeón Antigua solo registra la baja del venezolano Mathius Gaitán, mientras que el subcampeón Municipal, cuenta con cuatro bajas, pero todavía no anuncia altas, cuando queda una semana para el arranque del torneo.
Altas y bajas de los equipos de la Liga Nacional
Achuapa
Altas: Rafael Loredo (DT / MÉX), Josafat Carías, Jomal Williams (TT & TT), Mathius Gaitán, Carlos Mejía y Jair Asprilla.
Bajas: Álvaro García (DT / URU) y Kevin Navas.
Antigua
Altas: No hay
Bajas: Robinson Flores (VEN)
Aurora
Altas: No hay
Bajas: Francisco Gasparini (PAR), Miguel Quiñónez, Jorge Ortiz, Carlos Quan, Lusvin Gálvez, Carlos Gómez (PF)
Cobán Imperial
Altas: Martín García (DT / URU, Marcos Acosta (PAR) y Carlos Monges (PAR)
Bajas: Sebastián Bini (DT / ARG), Javier Romero
Comunicaciones
Altas: Marco Antonio Figueroa (DT / CHIL)
Bajas: Iván Sopegno (DT / ARG) y Juan Blanco (MÉX)
Guastatoya
Altas: Joshua Ubico, Kevin Fernández (PAR), Carlos Alvarado y Santiago Gómez (ARG)]
Bajas: Ricardo Blanco y Hristopher Robles
Marquense
Altas: Leonel Noriega (DT), Rafael Lutkowski (BRA), Renato Encia (PAR), Miguel Escobar (ARG), Jim Barela (URU) y Carlos Estrada.
Bajas: Diego Vázquez (DT), Luis Zúñiga, Selvin Barlovento, Josman González, Valerio Morales, Brailin De León y Minor Álvarez
Mictlán
Altas: No hay
Bajas: Ronaldo Dinolis (PAN), Rigoberto Hernández.
Municipal
Altas: No hay
Bajas: Eddie Hernández (HON), Davis Contreras (PAN), Mathius Gaitán, Salvador Estrada y Jair Asprilla.
Xelajú
Altas: Roberto Hernández (DT / MÉX), Yair Reina (PAN), Orlin Quiñónez (ECU) y Joffre Escobar (ECU).
Bajas: Amarini Villatoro (DT), Fredy Góndola (PAN), Ludwin Reyes y Romario Da Silva (BRA)