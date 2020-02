Alumno llega vestido de payaso a exposición: "No me avergüenzo"

Muchos estudiantes tienen que trabajar para lograr cubrir sus gastos escolares. El esfuerzo es doble con tal de alcanzar sus objetivos.

Raúl Rivera, trabaja medio tiempo como payaso en fiestas infantiles, fue contratado para un show el día que tenía que pasar a exponer.

El trabajador, que cursa Derecho en la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú no podía dejar por un lado alguna de sus tareas. Si no asistía al show, perdería dinero, pero tampoco quiso abandonar a sus compañeros en la exposición.

Así que decidió llegar a la universidad vestido de payaso y pasar al frente de sus compañeros para cumplir con sus obligaciones.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo. Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado”, escribió en su cuenta de Facebook.

La imagen fue captada el 28 de enero, pero le ha sido difundida en todo Perú y otros países como muestra de superación y perseverancia.