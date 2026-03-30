Alza en los combustibles: Gobierno y Congreso negocian subsidios ante crisis

-

Según dijo el mismo presidente Bernardo Arévalo, el precio del galón del diésel podría alcanzar los Q50 en los próximos tres meses.

OTRAS NOTICIAS: Tensión e incertidumbre sacude precio de petróleo

La economía de Guatemala registra un cierre de marzo marcado por la presión de los precios internacionales del petróleo y su traslado al mercado interno.

Con el galón de diésel alcanzando los Q41.49 en autoservicio y superando los Q42.00 en servicio completo; el galón de la gasolina superior rondando los Q39.90 y el de regular los Q38.40 en el área metropolitana, el Gobierno y el Congreso analizan medidas para mitigar el impacto financiero en la población.

De no aprobarse medidas paliativas, el Ejecutivo estima que el precio del diésel podría escalar otros Q8 en el próximo trimestre hasta situarse cerca de los Q50 por galón, mientras las gasolinas rozarían los Q45.

¿Pausa de impuestos o subsidio?

La viabilidad de las medidas para paliar el alza de los combustibles depende de los acuerdos en el Legislativo, donde existen propuestas divididas entre el subsidio directo y la exención temporal de impuestos.

Diputados oficialistas plantean una propuesta de un subsidio temporal de tres meses que otorgaría un apoyo de Q10 por galón de diésel y Q5 a las gasolinas. Sin embargo, para ello pidieron una nueva ampliación presupuestaria, lo cual provocó discusiones y señalamientos.

En el Congreso, hay voces encontradas respecto a la manera en que se puede abordar la crisis por el incremento del precio de los combustibles. (Foto: Archivo/Soy502)

Legisladores de oposición, por aparte, plantean la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) como alternativa al gasto público.

Sin embargo, técnicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) advierten que la exención de impuestos requiere plazos administrativos que retrasarían el beneficio inmediato.

Aunque la sesión plenaria del pasado martes 24 de marzo se suspendió por falta de quórum, debido a que no lograron acordar puntos en común, se prevé que el tema se retome bajo la figura de urgencia nacional ante la presión social.

Algunos legisladores mencionaron la necesidad de convocar a los Jefes de Bloque para este lunes 30 de marzo, para discutir la posibilidad de sesionar el martes 31. Sin embargo, algunos diputados comentaron que ya se encontraban de vacaciones por el descanso de Semana Santa y no sesionarían sino hata el martes 7 de abril.

Protestas y bloqueos ocurrieron el pasado 25 de marzo debido al alza en el precio de los combustibles. (Foto: Redes sociales)

La búsqueda de soluciones

El Ejecutivo impulsa una estrategia que contempla el establecimiento de precios de referencia diarios para limitar la especulación en el mercado de hidrocarburos.

La vicepresidenta Karin Herrera, quien coordina el Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco), encabeza las acciones entre la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y el MEM para supervisar el cumplimiento de estos valores en las gasolineras.

Esta medida busca reducir la discrecionalidad en la fijación de costos y facilitar la supervisión ciudadana mediante la publicación diaria de los precios sugeridos.

"La impresión es que esto puede llegar a pasar en tres meses y se está esperando un aumento de Q8 por galón de diésel y Q5 a la gasolina; por ello es necesaria la aprobación de alivios económicos", afirmó recientemente el presidente Bernardo Arévalo.

LEER MÁS: Gobierno planteará establecer precios de referencia por alza de combustibles

Según los monitoreos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), entre el 12 y el 23 de marzo la gasolina superior acumuló un alza de Q4.55 por galón.

La gasolina regular reportó un incremento de Q4.50, mientras que el diésel registró el mayor movimiento al alza con Q6.32 en el mismo periodo.

Evolución de los precios de los combustibles del 1 de enro al 23 de marzo de 2026. (Ilustración: Carlos Álvarez/Soy5023)

"El ritmo inflacionario en febrero de 2026 siguió ubicándose por debajo del límite inferior de la meta como resultado de choques de oferta internos favorables, pero la eventual intensificación del conflicto en Oriente Medio podría provocar presiones al alza en la inflación importada", explicó en conferencia de prensa José Alfredo Blanco, vicepresidente de la Junta Monetaria (JM).

El encarecimiento de los combustibles también se ha trasladado al costo de los fletes y, por consiguiente, ha incidido en el precio de los productos agrícolas en mercados regionales de Escuintla y Sacatepéquez.

Comerciantes y consumidores reportan ajustes en sus presupuestos ante el incremento en el transporte de verduras y hortalizas desde el occidente del país hacia la capital.

Proyecciones para abril

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y de la JM mantienen la proyección de que el país posee condiciones macroeconómicas para absorber parte del impacto externo.

El presidente del banco central, Álvaro González Ricci, ha indicado que la inflación se mantendría dentro del rango meta a pesar de la coyuntura internacional.

La tendencia del precio al alza marcaría el fin del respiro económico registrado hasta febrero, cuando la inflación acumulada se ubicó en un 1.56%, nivel calificado por las autoridades como un éxito momentáneo derivado de una oferta que ya comenzó a encarecerse.

Bajo este panorama, el Banguat y la JM mantienen una vigilancia diaria sobre el precio "spot" del petróleo para ajustar sus herramientas financieras si el costo de la vida amenaza con superar la meta anual del 4%, en un escenario condicionado tanto por la política comercial de Estados Unidos como por la prolongación de la crisis en los puertos de Oriente Medio.

La crisis en Medio Oriente provocó que se disparara el precio del petróleo a principios de marzo de 2026. (Foto: Canva/Soy502)

El origen del alza

El panorama energético global cambió tras la intensificación de los enfrentamientos bélicos en Oriente Medio, los cuales comprometen la seguridad en el estrecho de Ormuz, vía por la que transita de forma permanente el 20% del crudo mundial.

Como resultado de esta incertidumbre, el precio del barril de Brent alcanzó el jueves 26 de marzo los 108.09 dólares, su punto más alto en lo que va del conflicto, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situó en 95.09 dólares.

Se estima que el 20% del petróleo mundial transita de manera permanente por el estrecho de Ormuz. (Foto: Canva/Soy502)

Análisis internacional

Según el medio Bloomberg, los economistas de Oxford Economics, Ryan Sweet y Ben May, explicaron si el precio del barril del petróleo supera los US!$140, durante dos meses consecutivos, sería suficiente para "empujar a partes de la economía global hacia una leve recesión".

El documento con el análisis de Sweet y May, según Bloomberg, detalla que el aumento en el costo energético presiona la inflación, reduce el ingreso disponible real y eleva el gasto de transporte y producción. "Ese proceso coincide con un ajuste en los medios financieros que eleva el costo del crédito y afecta la inversión empresarial", se detalla.