Gobierno planteará establecer precios de referencia por alza de combustibles

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Estrategia de las autoridades buscará frenar especulación en combustibles y que los precios no sigan subiendo.

OTRAS NOTAS: Presentarán propuesta para reducir precios de los combustibles y la canasta básica

La vicepresidenta Karin Herrera dio a conocer una propuesta de estrategia para monitorear y evitar la especulación en los precios de los combustibles, la cual, según explicó, plantea mecanismos de transparencia, coordinación institucional y supervisión del mercado.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un sistema de precios de referencia para los combustibles.

Durante su intervención en la reunión de Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco), la vicemandataria explicó que uno de los primeros pasos será conocer los resultados de la reciente reunión sostenida entre autoridades gubernamentales y expendedores de combustibles.

Señaló que en dicho encuentro participaron autoridades de la Secretaría Privada de la Presidencia, el Ministerio de Economía (Mineco) y el Viceministerio del Área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Herrera precisó que este insumo permitirá identificar dinámicas del mercado y posibles distorsiones en la fijación de precios.

El Gobierno también propone tener un espacio de discusión donde estén exportadores e importadores de combustible. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, como parte de la estrategia, propuso ampliar el diálogo a otros actores clave del sector, incluyendo importadores de combustibles, con el objetivo de generar un espacio de discusión integral junto a las entidades del Gobierno.

"Se propone tener un espacio donde participarán no solamente expendedores, sino también importadores y todas las entidades de Gobierno relacionadas con este tema, para encontrar posibles soluciones a este tema coyuntural", indicó la vicepresidenta.

Sugirió que esta coordinación interinstitucional esté a cargo del MEM, aunque dejó abierta la posibilidad de definir el ente rector en consenso.

Según la funcionaria esta articulación buscaría centralizar la información y fortalecer la toma de decisiones frente a un contexto de alzas en los precios internacionales de los hidrocarburos.

Precios de referencia

Herrera planteó que el MEM, en coordinación con otras instituciones, realice un cálculo diario de precios de referencia para gasolina, diésel, gas y kerosene, similar al esquema que utiliza el Banco de Guatemala (Banguat) para el tipo de cambio.

Estos valores serían publicados para conocimiento de la población, con el fin de brindar mayor transparencia y facilitar la supervisión ciudadana.

Durante el Gabinete Económico se conocieron proyecciones sobre el precio del petroleo. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

En ese sentido, la vicemandataria indicó que se informará al Instituto Nacional de Estadística (INE), al MEM y a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) para que monitoreen que las estaciones de servicio se acerquen sus precios a los valores de referencia establecidos.

Esta medida busca reducir la discrecionalidad en la fijación de precios y limitar posibles prácticas especulativas en el mercado. "A ustedes los faculta la ley para realizar estas acciones", enfatizó la vicepresidenta a los asistentes.

Adicionalmente, Herrera solicitó la participación activa de la Superintendencia de Competencia, en coordinación con la Diaco, para implementar acciones que permitan investigar y sancionar conductas que distorsionen el mercado.

La propuesta también contempla un enfoque preventivo frente a los efectos indirectos del encarecimiento de los combustibles.

En ese marco, la vicepresidenta pidió al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) anticipar el impacto del aumento en los precios de fertilizantes, como la urea y otros insumos agrícolas que ya registran incrementos y podrían afectar la producción y la seguridad alimentaria del país.

Herrera subrayó que estos efectos de segunda vuelta, identificados en el análisis del Banguat, representan un riesgo adicional para los hogares guatemaltecos, por lo que consideró necesario adoptar medidas anticipatorias para mitigar su impacto.