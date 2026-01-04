(VIDEO) Xabi Alonso elogia a Gonzalo y defiende a Vinicius

-

Tras la contundente victoria del Real Madrid frente al Betis (5-1), Xabi Alonso no ocultó su admiración por Gonzalo García, autor de tres goles en una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu. El entrenador destacó al joven delantero como un modelo a seguir dentro del vestuario por su comportamiento y rendimiento.

El técnico blanco subrayó que el mérito de Gonzalo no se limita únicamente a su capacidad goleadora. Según explicó, el fútbol actual exige compromiso colectivo, especialmente en tareas sin balón. En ese sentido, valoró su intensidad en la presión, su agresividad y su velocidad para defender en campo rival, cualidades que contribuyen al equilibrio general del equipo.

Alonso recalcó que el canterano entiende a la perfección lo que se espera de él tanto en ataque como en defensa. Consideró que, si a su olfato goleador se le suma ese trabajo defensivo constante, se convierte en un jugador muy valioso para el funcionamiento del conjunto. Además, elogió su actitud diaria, juegue o no, y celebró que haya tenido recompensa en un escenario tan especial como el Bernabéu.

Por otro lado, el entrenador también quiso salir en defensa de Vinicius Junior, quien volvió a ser silbado por parte de la afición al ser sustituido. Alonso afirmó que el brasileño fue desequilibrante, participativo y aportó mucho al equipo durante el encuentro. Señaló que tanto el cuerpo técnico como el propio jugador entienden este tipo de situaciones y se mantienen unidos, convencido de que la afición acabará reconociendo nuevamente su esfuerzo y calidad.