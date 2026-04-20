Ambiente cálido y posibles lluvias se esperan este lunes 20 de abril

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Será un día que iniciará soleado, pero que podría cerrar con algunas lluvias aisladas en distintas regiones.

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El clima de este 20 de abril empezará con un ambiente cálido y soleado en la mayor parte del país, pero con un panorama que podría cambiar conforme avance el día.

Durante la mañana, se espera neblina en sectores de Valles de Oriente y la Franja Transversal del Norte, mientras que en el resto del territorio predominará el cielo despejado o con pocas nubes con un viento leve.

Por la tarde, el aumento de temperatura y el ingreso de humedad favorecerá la posibilidad de lluvias dispersas, sobre todo en la bocacosta. También podrían presentarse lloviznas y actividad eléctrica en áreas del Caribe y el norte del país.

Durante el día no se descartan posibles tormentas locales de corta duración. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Aunque no se prevén lluvias intensas o generalizadas, sí podrían registrarse tormentas de corta duración en algunas localidades.

A esto se suma que el calor y la sequedad en ciertas zonas mantienen el riesgo de incendios forestales, según el Insivumeh.