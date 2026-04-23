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Un ambiente cálido y soleado se prevé para este viernes

  • Por Jessica González
23 de abril de 2026, 15:10
Las altas temperaturas persistirán en el país. (Foto: archivo/Soy502)

Las altas temperaturas persistirán en el país. (Foto: archivo/Soy502)

El calor persistirá durante el día, pero habrá viento y lluvias.

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Para este viernes 24 de abril se espera un día soleado y cálido. 

Amanecerá con mucha neblina, sobre todo en la región de Occidente y Franja Transversal del Norte. 

El viento predominará del noreste, lo cual refrescará un poco el ambiente.

Por la tarde se pronostica un mayor desarrollo de nubes. La entrada de humedad y las altas temperaturas favorecerán la presencia de nublados y lluvias dispersas, las cuales vendrán acompañadas de actividad eléctrica.

Se esperan tormentas en algunas regiones del país.

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