Un ambiente cálido y soleado se prevé para este viernes

El calor persistirá durante el día, pero habrá viento y lluvias.
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Para este viernes 24 de abril se espera un día soleado y cálido.
Amanecerá con mucha neblina, sobre todo en la región de Occidente y Franja Transversal del Norte.
El viento predominará del noreste, lo cual refrescará un poco el ambiente.
Por la tarde se pronostica un mayor desarrollo de nubes. La entrada de humedad y las altas temperaturas favorecerán la presencia de nublados y lluvias dispersas, las cuales vendrán acompañadas de actividad eléctrica.
Se esperan tormentas en algunas regiones del país.