Carolina Flores, la exreina de belleza asesinada por su suegra en México

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La exreina de belleza fue asesinada a tiros por su suegra.

La noche del miércoles 15 de abril, la exreina de belleza Carolina Flores fue asesinada en su departamento, ubicado en Polanco, México.

Un video, captado por un monitor instalado en el departamento y que salió a la luz la tarde del miércoles, muestra lo ocurrido y señala claramente a su suegra como la autora del crimen.

(Foto: redes sociales)

En las imágenes se observa a la víctima intercambiando algunas palabras con la madre de su esposo.

Segundos después, ambas entran a la habitación y es allí cuando se escuchan varias detonaciones de bala.

De acuerdo con los resultados de la necropsia, el cuerpo de Carolina presentaba 12 impactos de bala, seis en la cabeza y seis en el tórax.

⚠️ Imágenes sensibles | Así fue el ataque a balazos contra Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco: “¿Qué hiciste, mamá?”. El crimen habría sido cometido por su suegra, de acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez.



“¡Qué hiciste, mamá!”, exclama el… pic.twitter.com/qhGqile9Pq — Milenio (@Milenio) April 23, 2026

¿Quién era Carolina Gómez?

Nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California.

Desde muy pequeña mostró interés y aptitudes para el modelaje y los certámenes de belleza, escenario en el que inició su trayectoria pública.

(Foto: redes sociales)

A los 18 años fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió representar a su estado en concursos nacionales y consolidarse como una figura reconocida en el ámbito de la belleza y el modelaje.

(Foto: redes sociales)

Gracias a este logro, Carolina alcanzó notoriedad y construyó una comunidad de seguidores en redes sociales, donde compartía su estilo de vida y su pasión por la moda.

Contrajo matrimonio con Alejandro Sánchez y, juntos, tuvieron una hija.