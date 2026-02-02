AmCham ratifica a Rodolfo Sáenz como su presidente para el 2026

Institución señala que busca el fortalecimiento del comercio bilateral y el desarrollo sostenible.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) llevó la elección de su Junta Directiva para el periodo 2026 durante la celebración de su Asamblea General.
En un comunicado de prensa, la institución informó que los miembros de la cámara ratificaron como presidente a Rodolfo Sáenz, representante de United Airlines, Inc.
Según la organización, Sáez "dará continuidad a una gestión enfocada en el fortalecimiento del comercio bilateral, la promoción de la inversión y el impulso de un desarrollo sostenible que consolide a Guatemala como un socio estratégico y competitivo en la región".
La Junta Directiva para el período 2026 queda integrada así:
- Luis Fernando Samayoa, de BAC Credomatic, primer vicepresidente
- Erick Sosa, de GBM, segundo vicepresidente
- Salvador Leiva, de Pan-American Life Insurance, secretario
- Estuardo Biguria, de Blue Medical, secretario
- Marcelo Bobadilla, de Wise2Win/BC Soluciones Globales, primer tesorero
- Alejandro López, de McDonald's Guatemala, segundo tesorero.
- Rodrigo Gavarrete, de Cervecería Centro Americana, S.A., vocal
- Jorge Gómez, de Combex-Im, vocal
- Julio Álvarez, de Citi Bank, vocal
- Daniel Salazar, de PepsiCo Inc. New York, vocal
- Santiago Machado, de Chevron Guatemala Inc., vocal
- Aquiles Betancourt, de Crowley, vocal
- María Nelly Rivas, de Cargill/Empacadora Perry, vocal
- Raúl García Granados, de Boston Agrex, vocal
- Juan Carlos Ramírez, de DHL, vocal
Juan Pablo Carrasco, de Central Law, participa como past president vocal y Kennia Somerville, de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, continúa como vocal ex oficio.
Mientras que Waleska Sterkel de Ortiz seguirá como directora ejecutiva de AmCham Guatemala, para brindar "acompañamiento a los socios en sus iniciativas empresariales y promover un entorno de negocios dinámico, sólido y alineado con las prioridades del sector privado".
AmCham Guatemala "reafirma su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades y los sectores clave del país, priorizando temas como la infraestructura estratégica, la atracción de inversión y la generación de empleo formal".