"Habrá encerrona": Gobierno apresura trámite para que acuerdo con EE.UU. esté vigente

Las instituciones involucradas trabajaran en simultaneo para reducir los tiempos y que el acuerdo entre en vigencia los antes posible.

El Gobierno anunció que trabajará para que el Acuerdo Reciproco de Aranceles firmado con los Estados Unidos entre en vigencia el próximo mes por parte de Guatemala a la espera de que el Gobierno estadounidense haga lo propio.

Gabriela García, ministra de Economía, explicó que buscarán que el Acuerdo Reciproco de Aranceles con Estados Unidos esté listo para entrar en vigencia en un máximo de 30 días.

La información fue confirmada durante una conferencia de prensa en la cual la funcionaria explicó que "hay un proceso" que terminará con la sanción del presidente Bernardo Arévalo y la publicación en el Diario de Centro América.

La ministra García explicó que varias instituciones deben trabajar en conjunto para que se logre la entrada en vigencia del acuerdo. (Foto: Mineco / Soy502)

"Nos hemos puesto una meta de no más de 30 días para tener esto listo", señaló la funcionaria.

Agregó que esto implicará emitir una serie de dictámenes por parte de todas las instituciones que tienen que ver con lo que menciona el Acuerdo Comercial Reciproco.

Explicó que entre las instituciones están los ministerios de Salud, Agricultura, Economía, Ambiente y la Superintendencia de Administración Tributaria.

"Es decir, todas las instituciones que tienen alguna responsabilidad deben emitir estos dictámenes", explicó la ministra.

Agregó que la forma en que trabajarán será hacer "una encerrona" porque no se tiene tiempo para circularse la información y el compromiso que las instituciones tienen con el presidente es ayudar a que esto "salga rápido".

El último pasó sería que todo pase a la Secretaría General de la Presidencia para que se valide y sea sancionado por el mandatario y su posterior publicación en el Diario Oficial.

"El acuerdo ya es público. Todo eso que está ahí, esa lista de códigos, va a tener que estar publicada en el Diario de Centro América y esperamos que no pase de febrero, sabiendo que Estados Unidos tiene que hacer lo mismo", declaró García.

Guatemala firma acuerdo reciproco con Estados Unidos

El pasado 30 de enero el Gobierno confirmó que se firmó el Acuerdo sobre Comercio Recíproco con los Estados Unidos, el cual calificó como "un logro que fortalece la relación con nuestro principal socio comercial".

"La firma de este acuerdo abre un marco de cooperación, certeza y nuevas oportunidades para quienes producen, trabajan y emprenden en Guatemala", indicó el mandatario en ese momento.

Arévalo aseguró que la firma del acuerdo posiciona a Guatemala "como un socio confiable y un aliado estratégico en la región".

Las autoridades confirmaron que "gracias a este acuerdo, el 70.4 % de las exportaciones de productos guatemaltecos a los Estados Unidos contará con arancel cero, "generando condiciones estables de acceso al mercado estadounidense, beneficiando directamente a sectores clave como la agroindustria, la manufactura y el textil".