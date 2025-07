¿Qué dice Walter Riso sobre el amor propio? No es egoísmo, es dignidad

-

Walter Riso explicó en una entrevista exclusiva que el amor propio es el fundamento esencial para alcanzar la plenitud.

El psicólogo Walter Riso presentó Los 7 pilares del amor propio, en la reciente edición de Filgua, un libro que invita a dejar de lado la culpa por pensar en uno mismo. Con más de 30 años de experiencia, el autor enfatiza que el bienestar personal no es egoísmo, sino equilibrio. "Te quiero y me quiero, te cuido y me cuido", afirma.

Durante la charla con nosotros, explicó que el amor propio no depende de lo que sucede afuera ni de lo que otros piensen. "La autoestima sube y baja con lo externo. El amor propio no. Es aceptación profunda de quien soy".

30 años de trabajar como psicólogo clínico

Uno de los pilares centrales del libro es aprender a poner límites. "Si no sabes decir no, tu dignidad se diluye", dice. También advierte sobre los riesgos de vivir pendiente del "me gusta" en redes sociales. "Esa exposición permanente genera dependencia del visto bueno ajeno", asegura.

Con 30 años de experiencia como psicólogo clínico, el autor ha publicado 30 libros que abarcan desde textos técnicos hasta obras de divulgación. (Foto: Orlando Chile)

Para Riso, el amor propio también implica romper con las etiquetas que cargamos desde niños. Y aclara: quererse no es ser creído, ni sentirse más que los demás. "El narcisista no busca amor, busca fans. Quiere ser admirado, no conocido", subraya.

Cree que quererse en un mundo que exige perfección es un acto de valentía. "Si todos tuviéramos amor propio, los algoritmos no funcionarían tan bien", apunta.

El autor explicó que su libro es una guía para aprender a valorarse y amarse a uno mismo con respeto, compasión y dignidad, tal como se hace con los demás. (Foto: Orlando Chile)

"Me falta mucho, pero puedo empezar", espera que eso piense quien cierre su libro. Porque al final, amarse no es llegar a una meta, sino caminar con respeto hacia uno mismo.