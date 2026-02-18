Analizan construir cárcel en Huehuetenango

-

El ministro de Gobernación informó que analizan la construcción de una cárcel preventiva en Huehuetenango para evitar traslados de reos hacia Quiché y reducir riesgos en seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: "Shapin" el excandidato y dueño de hotel lujoso fue capturado en Huehuetenango

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que el Ejecutivo analiza la posibilidad de construir un centro de detención preventiva en Huehuetenango, ante los riesgos que implica el traslado de privados de libertad hacia otros departamentos.

Además, el funcionario explicó que actualmente no existe una cárcel preventiva en ese territorio, lo que obliga a movilizar reos hacia Quiché para el desarrollo de audiencias judiciales. "En Huehuetenango tenemos un problema de fondo y es que no hay una cárcel preventiva. La cárcel preventiva está en Quiché y tenemos que hacer esos traslados largos", señaló.

Villeda advirtió que estos movimientos no solo generan retrasos logísticos, sino también escenarios de peligro para custodios, reos y población en general. "Eso nos genera no solo una cuestión de tiempo, sino que también una cuestión de riesgo", agregó.

LEE TAMBIÉN: Arévalo confirma fuga de reo en Huehuetenango

Ante ese panorama, indicó que la solución estructural sería la construcción de un nuevo recinto. "Tenemos que empezar a analizar la posibilidad de construir un centro de detención preventiva en Huehuetenango para que no tengamos que hacer estos traslados y que no ocurran estas lamentables situaciones", afirmó.

No obstante, aclaró que el proyecto aún se encuentra en fase preliminar. "No sé, lo tenemos que empezar a analizar ahorita porque tenemos que buscar no solo el lugar, hacer el diseño y también encontrar el presupuesto", explicó.

Villeda precisó que el recinto no sería de máxima seguridad, sino de carácter preventivo, destinado a privados de libertad en proceso judicial. "Sería un centro preventivo... muchos privados de libertad que están en Quiché tienen que comparecer a audiencias en Huehuetenango porque están en trámite de su procedimiento", puntualizó.