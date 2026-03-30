¿Se va Tena de la Selección? Esto dice la Federación de Futbol:

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La Federación Nacional de Futbol desmintió "categóricamente" la salida del técnico mexicano Luis Fernando Tena al frente de la Selección. Calificó de "noticias infundadas" las versiones en redes sociales que apuntaron a una posible renuncia del experimentado estratega.

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Tena, de 68 años, no pudo estar en el partido que Guatemala perdió 7-0 ante Argelia, el pasado 27 de marzo debido a que una intervención quirúrgica de la vesícula se le complicó por una bacteria.

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"Reportamos con satisfacción que su estado es estable y que se encuentra en una etapa de recuperación satisfactoria. Ante las noticias infundadas sobre una posible salida del estratega, la FFG desmiente categóricamente dichos rumores", explicó el ente en un comunicado de prensa.

La Federación informó que el "Flaco" volverá al país en las próximas semanas, después de que complete su recuperación.

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En partido de fogueo disputado en Génova, Italia, en el marco de la fecha FIFA de marzo.



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Confianza al proceso

Pese a la dolorosa derrota ante Argelia, la Fedefut no se ha planteado la salida de Tena. Respalda la continuidad del proceso que arrancó en enero del 2022.

Salvador Reyes, asistente de Tena desde el comienzo del proyecto, se hizo cargo del juego ante los africanos y estaría al frente en los partidos de la fecha FIFA de junio, si Luis Fernando no se recupera a tiempo, aseguraron federativos.