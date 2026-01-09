Anam se pronuncia por Ley que limita funciones del Infom

-

Revelan que se presentará una acción ante la Corte de Constitucionalidad.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) rechazó lo que considera un "desmantelamiento del Instituto de Fomento Municipal (Infom), derivado de modificación del artículo 110 del Código Municipal con el Decreto 21-2025.

En un comunicado de prensa, la Anam señaló que "sin consensos con las municipalidades ni diálogo con la Junta Directiva del Infom, fue aprobado y sancionado dicho decreto que dinamita las bases del Infom al excluirlo de los procesos de financiamiento de proyectos comunitarios y de desarrollo que ejecutan las municipalidades".

El Decreto 21-2025 que reforma la Ley de Alianzas para el desarrollo de infraestructura económica y otras leyes, reformó el artículo 110 del Código Municipal el cual en parte quedó así: "las municipalidades, para el logro de sus fines, podrán contratar préstamos cumpliendo con los requisitos legales establecidos para el efecto. Dichos préstamos solo podrán realizarse con instituciones bancarias y financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos".

El Presidente Sebastian Siero en defensa del municipalismo.



ANAM alza la voz ante reformas que

debilitan al INFOM y afectan directamente la inversión y el desarrollo de los municipios.



Defender a las municipalidades es defender a los vecinos y el futuro de Guatemala. pic.twitter.com/cljbCxbvm5 — ANAM Guatemala (@ANAM_Guatemala) January 9, 2026

Debido a esta reforma, la Anam Considera que el Infom ya no podrá brindar financiamiento a las municipales, lo cual dice expresamente su ley orgánica.

"Lamentamos profundamente que el presidente —Bernardo Arévalo— no haya advertido esta situación para, en uso de su facultad de veto, defender a una de las pocas instituciones técnicas del Estado capaces de agilizar la inversión en infraestructura comunitaria local", precisa el comunicado.

Anam señala que "esto se suma a lo que parece ser un patrón de gestión orientado a limitar la capacidad de ejecución de las municipalidades y a excluir a los gobiernos locales de los planes de desarrollo nacional.

Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Anam, destacó que están "sumamente preocupado porque al momento de reformar el artículo 110 del Código Municipal, dejaron prácticamente muerto al Infom".

El jefe edil puntualizó que la función principal del Instituto "es darles préstamos a las municipalidades para construcción de obras" por lo que reformar el artículo 110 de Código Municipal "deja al Infom imposibilitado para darle créditos a las municipalidades".

"Al final tenemos una institución que fue totalmente anulada indirectamente al reformar ese artículo", lamentó Siero.

Sebastión Siero, presidente de la Anam, señaló que buscarán el apoyo de legisladores para que la reforma al Código Municipal quede sin efecto. (Foto: Anam / Soy502)

El presidente de la Anam confirmó que el Infom presentará una acción de inconstitucionalidad solamente contra el artículo que reformó el artículo 100 del Código Municipal para que la legislación quede como antes de ser reformada.

"Nosotros, como Anam, ya iniciamos con el trabajo político en el Congreso, hablamos con diputados para que se conozca una ley que permita reformar el artículo 110 y regresarlo a como estaba originalmente", indicó Siero.