Alcaldes rechazan decisión de Arévalo de vetar Ley de Codedes

Según la Anam, los alcaldes respaldarán a los diputados para que se sobrepase el veto presidencial.

Luego de que el Gobierno anunciara que el presidente Bernardo Arévalo tomó la decisión de vetar el Decreto 7-2025 que contiene la ley que beneficia a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, lamentó la situación y consideró que el presidente se colocó "del lado de la corrupción".

Al ser consultado sobre su postura por el veto que emitió el Organismo Ejecutivo, Siero respondió: "Preocupante que el presidente se ponga de lado de la corrupción, porque este decreto viene a resolver los tres problemas de corrupción".

El también alcalde de Santa Catarina Pinula explicó que la legislación evitaba que se genere "corrupción en el Ejecutivo, con los avales en los ministerios, en las gobernaciones departamentales por la entrega de los fondos y la manipulación o chantajes que se dan en el Congreso para comprar votos de los diputados".

"Ahora, lo que corresponde es que regrese al Congreso y se tiene que volver a votar y si se obtienen más de 107 votos se mandará a publicar y entrará en vigencia. Como alcaldes, vamos a hacernos presentes al Congreso el día que todo se conozca para respaldar a los diputados y esperamos lograr los votos necesarios", afirmó Siero.

El jefe edil enfatizó que a su criterio "esto es un problema de corrupción, no solo entre gobernadores sino en los gobiernos anteriores y va a seguir, si no se arregla".

"El presidente tiene que reconocer que si hubo más de 305 alcaldes que entregaron esas cartas es porque hay problemas de corrupción en el gobierno. Si tiene más de 108 diputados que votaron a favor, es porque también los diputados están indicando que hay problemas de chantajes en el Congreso", puntualizó el alcalde.

Siero descartó que existan manifestaciones por la decisión del Ejecutivo, pero sí recalcó que los alcaldes apoyarán a los diputados y esperan llegar a los 130 votos para evitar el veto presidencial.

Asimismo, indicó que a su criterio, si el presidente argumentó situaciones constitucionales para vetar el decreto, tendría que habar ido primero a la Corte de Constitucionalidad (CC) y "hacer una consulta",

"Sí, el presidente entre sus argumentos dice que es inconstitucional que los fondos de los Codedes sean multianuales, entonces el presidente se verá obligado también a vetar el presupuesto porque en el artículo 55 también establece que los fondos sean multianuales", afirmó el presidente de la Anam.

Ejecutivo veta ley

La tarde del viernes mediante un comunicado de prensa, el Gobierno informó que el presidente Bernardo Arévalo, haciendo uso de su facultad constitucional, vetó el Decreto 7-2025 Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) la cual permitía que los consejos pudieran ejecutar obras de arrastre.

"Después de analizar el Decreto Número 7-2025 aprobado por el Congreso de la República, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, decidió vetar el citado decreto al advertir vicios de inconstitucionalidad que violan los artículos 2, 119, 154, 171 b) y 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala", señala el documento.

Los artículos constitucionales que cita el comunicado hablan sobre los Deberes del Estado, las Obligaciones del Estado, la Función Pública, las Atribuciones del Congreso y la Ley Orgánica del Presupuesto.

El documento emitido por el Ejecutivo no precisa en qué específicamente hay violaciones constitucionales.