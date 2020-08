Andrea Pirlo se convierte en el entrenador de la Juventus

Andrea Pirlo se convirtió en el nuevo entrenador de la Juve, luego de la salida de Maurizio Sarri, quien se retira del equipo tras no poder avanzar en la Champions League.

La cuenta oficial de la Juventus anunció que Pirlo, quien fue una de sus grandes estrellas y titular indiscutible en la selección de Italia, dirigirá ahora el equipo y a un exigente Cristiano Ronaldo.

Fabrizio Romano, reportero deportivo de SkySports, había confirmado minutos antes en sus redes sociales que Pirlo es ya el nuevo entrenador, y que fue elegido por el presidente de la Juve, Andrea Agnelli.

Andrea Pirlo is going to be the new Juventus manager. He has been choosen by the president Andrea Agnelli. Last details to be completed... and here we go ⚪️⚫️ @SkySport @DiMarzio #Juventus — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2020

Hacia solo diez días, Pirlo había regresado a la Juventus para entrenar el equipo Sub-23.

Los otros nombres

La Gazzeta Delo Sport, diario italiano que anunció la salida de Sarri, anunció que Andrea Pirlo se convirtió en el entrenador.

El medio de comunicación italiano informa como un rumor la designación de Andrea Pirlo como nuevo entrenador de la Juventus.

En la contienda por dirigir a la "Vecchia Signora" estaba el argentino, Mauricio Pochetino, y Simone Inzaghi. Según el medio italiano, ambas opciones eran complicadas, ya que Inzagui entrena a otro equipo y se debía llegar a un acuerdo con ese conjunto.

Pochetino, en cambio pedía un contrato de 10 a 12 millones de euros. Además sonó el nombre de Zinedine Zidane, actual entrenador del Real Madrid, que también fue eliminado de la Champions.

*Con información de La Gazzeta Delo Sport