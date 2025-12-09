Entre palmeras y pasión: La historia que guarda el Estadio Armando Barillas

-

El Estadio Armando Barillas, popularmente conocido como el Coloso Esmeralda, es un símbolo de identidad y pasión futbolística en Escuintla.

En la zona 2 de la cabecera departamental de Escuintla, entre palmas, calor y mucha pasión futbolera, se levanta uno de los estadios más queridos del país: el Armando Barillas, también conocido como el Coloso Esmeralda.

Este recinto deportivo lleva el nombre de Francisco Armando Barillas Samayoa, una figura del balompié guatemalteco de la década de 1940, fundador del equipo Escuintla de Rastro de Ganado Mayor (RGM), que en su momento figuró en Liga Nacional.

Francisco Armando Barillas fue un excelente jugador y dirigente. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Esta instalación deportiva fue construida en 1954, lleva su nombre actual desde los años 80, luego que Barillas muriera en un accidente de tránsito, el 20 de febrero de 1980. Los esfuerzos de Barillas fueron clave en el desarrollo del futbol en el departamento sureño.

Según cuenta Arnoldo Hernández, promotor del deporte local, este escenario ha sido testigo de duelos históricos, donde han jugado equipos legendarios como Municipal, Comunicaciones, Aurora, Xelajú M.C. y Tipografía Nacional.

Esta es la tribuna conocida como "Tequila" Robles. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Pero no solo el nombre del estadio tiene historia. Una de sus tribunas también rinde homenaje a otro ídolo local: Rolando "Tequila" Robles, jugador recordado con cariño por la afición escuintleca.

El césped natural del estadio es reparado constantemente. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Antes, el estadio era más modesto: con gradas de madera y sin luces; fue construido en los terrenos de la finca Modelo y, con el paso de los años, fue modernizándose hasta convertirse en el recinto que hoy enciende la emoción cada vez que rueda la pelota.

En sus graderíos pueden acomodarse hasta 10 mil aficionados y cuenta con iluminación para realizar eventos de noche, pues también es escenario de importantes acontecimientos, como conciertos o certámenes de belleza. Actualmente, es casa de los toros de Escuintla F.C., equipo que milita en la Liga de Segunda División.

El Coloso Esmeralda no solo es un estadio, es un símbolo de identidad y orgullo para todos los amantes del futbol en Escuintla.