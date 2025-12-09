¿Qué hacer si alguien muere en casa? Pasos y trámites en Guatemala

-

Cuando un ser querido sufre un fallecimiento en el hogar, ya sea por enfermedad o muerte inesperada, es crucial conocer el protocolo legal y médico en Guatemala.

LEE TAMBIÉN: Cómo hacer el traspaso de vehículo en línea en la SAT

Esta guía detalla qué hacer si alguien muere en casa, desde contactar a los cuerpos de socorro (Bomberos, Cruz Roja) y obtener el Certificado de defunción, hasta la gestión de documentos esenciales como el DPI y el CUI. Conozca la importancia de los Seguros funerarios y los pasos a seguir para la Inscripción de defunción.





Los médicos particulares son quienes confirman el fallecimiento de la persona. (Foto: Archivo)

A lo mejor tienes una persona de edad avanzada o enferma en casa con un cuadro muy delicado, o bien alguien sufre un episodio crítico, sea cual sea el caso, si esta persona pierde la vida en dicho lugar, hay ciertas cosas que debes de hacer, y si no sabes ¿cuál es la forma más correcta de actuar?, no te preocupes, aquí te decimos cómo hacerlo.

Lo primero a tomar en cuenta es que sin importar la clase de enfermedad, es mejor si se trata con un experto en salud o bien llevar al paciente a un hospital, en donde se le atenderá de una mejor forma.





Los cuerpos de socorro también pueden verificar el fallecimiento. (Foto: Archivo)

Si notas que sus signos vitales han disminuido, lo primero en hacer es llamar a su doctor de cabecera, en caso no tengas, entonces deberás de comunicarte con los cuerpos de socorro, si no los tienes el contacto, apunta lo siguiente: Bomberos Municipales 123; Bomberos Voluntarios 122; Bomberos Departamentales: 1554 y Cruz Roja: 125 y 2381-6565.

Es importante no perder la calma en estas circunstancias, los médicos son quienes se encargarán de emitir el certificado médico de defunción o bien los servicios de emergencia darán parte del fallecimiento.

Asegúrate de tener toda la papelería del fallecido para hacer los respectivos trámites. (Foto: Archivo)

Si por alguna razón la muerte es inesperada o bien se requiere una investigación, esto también lo puede determinar el doctor, entonces deberá hacerse presente la Policía Nacional Civil, ellos se encargarán de hacer el protocolo legal necesario antes de retirar el cuerpo. Los puedes contactar al Policía Nacional Civil: 110 y 120.

Documentos

Independientemente de las circunstancias del fallecimiento, hay otras cosas que debes de tener a la mano, o bien empieces a reunirlas, ya que te serán de utilidad durante el proceso.

Entre estas, la documentación del fallecido, como el Documento Personal de Identificación (DPI), contratos con funerarias, testamentos, seguros de vida, cuentas bancarias o la última voluntad de la persona (si se tuvieran). Todo esto te servirá para ser utilizados en su momento oportuno.

Es importante conocer si el fallecido tiene algú n tipo de contrato funerario para utilizarlo. (Foto: Archivo)

Si hay algo que debes de tomar muy en cuenta son los seguros funerarios, al poseer uno, lo mejor es llamar al asegurador y ellos se encargarán de todos estos procesos, pero, de no tenerlo, se debe contratar uno; sin embargo, ten en cuenta que optar por uno en una emergencia es mucho más caro que contratarlo con antelación.

Una vez que los servicios funerarios estén en marcha, ya se podrá solicitar el Certificado de Últimas Voluntades, si es necesario para la herencia y tramitar la licencia de inhumación o cremación, lo cual generalmente se encargará la funeraria.





Si es necesario llame a las fuerzas de seguridad para verificar el fallecimiento. (Foto: Archivo)

Finalmente, recuerda que son momentos difíciles en donde el mejor apoyo son los familiares, no te olvides de contactarlos para pedirles ayuda o bien a esos amigos cercanos y dar aviso a tu trabajo por si es necesario faltar algunos días.

La primera emisión del certificado de defunción no tiene ningún costo y debe realizarse de forma presencial. Por los certificados posteriores se deben pagar Q25.00. Si el trámite se realiza vía electrónica, se hace a través del E-portal donde se obtienen las certificaciones de defunción de familiares y de terceros mediante el Código Único de Identificación -CUI- del fallecido.

En la Ciudad Capital, la oficina registral, ubicada en la 9 calle 0-05 de la zona 1, atiende las 24 horas para la inscripción de defunciones.