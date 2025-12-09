Camagro pide que decisión sobre salario mínimo 2026 se base en criterios técnicos

-

La institución destaca que el salario mínimo del sector agro debe ser diferenciado.

OTRAS NOTAS: Piden que ajuste salarial del 2026 sea acorde con la realidad productiva del país

La Cámara del Agro Guatemala (Camagro) hizo un llamado público al presidente Bernardo Arévalo para que la decisión sobre el salario mínimo correspondiente a 2026 se adopte con base en criterios técnicos, productivos y ajustados a la realidad rural del país.

La organización advirtió que un incremento sin sustento podría agravar la contracción del empleo formal en el sector agrícola.

En su comunicado, Camagro señaló que "en los próximos días se anunciará el salario mínimo para 2026" y que dicha decisión "definirá el futuro del empleo formal en el interior del país y la sostenibilidad de miles de familias que dependen del sector agrícola".

La Camagro señala que el salario mínimo del sector agro debe ser diferenciado. (Foto: Archivo / Soy502)

La entidad insistió en que cualquier ajuste debe sustentarse en evidencia y datos económicos verificables.

Según el comunicado, "el sector agrícola ha perdido aproximadamente 560,000 empleos en los últimos años, según el Central American Business Intelligence CABI con base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)".

Agrega que "la participación del agro dentro del total de cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cayó de 14 % en 2010 a apenas 6 % hoy".

LEA MÁS: Esto incrementó el precio de la canasta básica de junio a noviembre 2025

Camagro agregó que "estas cifras reflejan una contracción severa del empleo rural formal, que no puede ignorarse al momento de decidir sobre salarios".

"Un incremento del salario mínimo sin base técnica solo ampliaría la brecha de la formalidad, empujaría a más trabajadores a la informalidad y pondría en riesgo miles de empleos en el interior del país", afirma el texto.

La Cámara reiteró su compromiso con la legalidad, la formalidad laboral y la promoción de condiciones que permitan ampliar la cobertura social en las áreas rurales, donde reconocen que el acceso al IGSS es limitado.

El sector agrícola ya perdió 560 mil empleos y la formalidad cayó a 6 %.

Los micro, pequeños y medianos productores estamos al límite: carreteras sin mantenimiento, puertos colapsados y el aumento del 10 % de este año dejaron a miles sin margen para más costos.



Hoy es clave… pic.twitter.com/EUh4Gx5ApE — Cámara del Agro (@CamagroGuate) December 8, 2025

Recordó que ha presentado "propuestas técnicas no solo para la revisión del salario mínimo, sino también para fortalecer la cobertura social en el área rural, donde esta casi no existe".

"Estas propuestas buscan proteger el empleo existente, evitar mayores pérdidas de puestos formales y generar nuevas oportunidades para los jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral", asevera el comunicado.

Camagro hizo una solicitud al presidente de la República Bernardo Arévalo para que estas propuestas técnicas "sean tomadas en cuenta y que la decisión salarial se adopte con criterios de productividad".

"Esto incluye reconocer que el salario mínimo del sector agro debe ser diferenciado, conforme a la realidad productiva del campo y a los criterios presentados por el sector productivo", precisa el comunicado.

La Cámara concluyó su mensaje al señala que "Guatemala necesita recuperar empleo formal, no seguir perdiéndolo y que "proteger la competitividad agrícola es proteger el futuro del país".