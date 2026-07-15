Secuestro odontólogo: "No hago ese tipo de favores", declara Andrés Alcázar

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La Fiscalía sostiene que el sindicado habría adquirido cinco tarjetas SIM que posteriormente fueron utilizadas para llamar a familiares de las víctimas.

La mañana de este miércoles se desarrolló la audiencia de primera declaración de Andrés Alcázar Crespo en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde el señalado rechazó los cargos formulados por el Ministerio Público (MP) dentro del caso por el secuestro del odontólogo Julio Martínez.

El señalado aseguró que la pérdida de su billetera y su Documento Personal de Identificación (DPI) no lo convierte en responsable de los hechos.

Durante la diligencia, el MP solicitó que Alcázar Crespo sea ligado a proceso penal por el delito de plagio o secuestro.

La Fiscalía sostiene que el sindicado habría adquirido cinco tarjetas SIM que posteriormente fueron utilizadas para realizar las llamadas de negociación del rescate exigido a la familia de la víctima.

Como parte de la audiencia, la fiscalía también interrogó al señalado sobre si conocía a otra de las personas sindicadas en el expediente y le consultó cuál era su cuenta de Instagram, como parte de los elementos presentados en la investigación.

Andrés Alcázar, declaró ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, y rechaza los señalamientos que se hacen en su contra.



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Al hacer uso de la palabra, Alcázar Crespo negó cualquier participación en los hechos y aseguró que nunca compró los chips que le atribuye el MP.

"Sé que se me acusa por comprar cinco chips o SIM. Yo no hice ninguna de esas acciones; aunque un pariente, un familiar, un ser querido o un amigo me lo hubiera pedido, yo no lo hubiera hecho. No hago ese tipo de favores", manifestó Alcazar Crespo ante el juez.

El sindicado también explicó que perdió su DPI en dos ocasiones durante el 2025.

Según relató, la primera pérdida ocurrió el 29 de abril, cuando extravió su billetera con su documento de identificación y licencia de conducir, por lo que repuso el DPI hasta el 29 de junio, previo al inicio del segundo semestre universitario.

Asimismo, indicó que el 12 de diciembre volvió a perder su documento y su licencia luego de dejar su mochila en un baño mientras acudía a una sesión de fotografías navideñas con amigos.

La audiencia de primera declaración de Andrés Alcázar Crespo se desarrolla en el Juzgado de Mayor Riesgo B, dentro del proceso por el secuestro del odontólogo Julio Martínez.



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En su declaración, sostuvo que ha procurado llevar una vida dedicada al estudio y a actividades deportivas, y reconoció ser descuidado con sus pertenencias, aunque rechazó que ello pueda ser utilizado para vincularlo con un delito.

"Yo de verdad he tratado de hacer las cosas bien, me dedico al estudio. Paso la mayor parte del tiempo haciendo ejercicio. Sé que soy muy descuidado con mi billetera, pero eso no me hace ningún delincuente", expresó el señalado al concluir su intervención.

Sobre el caso

El proceso está relacionado con el secuestro del odontólogo Julio Martínez, ocurrido el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, ese mismo día la familia recibió llamadas en las que los secuestradores exigían Q5 millones a cambio de su liberación.

Andrés Alcázar Crespo fue interrogado por fiscales del MP en el Juzgado de Mayor Riesgo B.



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En agosto de 2025, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro realizó varios allanamientos que permitieron la captura de cinco personas presuntamente vinculadas a la estructura criminal.

Las investigaciones señalan a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, como el supuesto líder del grupo y quien habría vigilado durante varios días al odontólogo antes del plagio.

Los otros sindicados son Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González, este último identificado por la Fiscalía como el negociador, además, una mujer identificada como Quiñónez Corado permanece prófuga.

El 28 de mayo de este año, el Juzgado de Mayor Riesgo B resolvió enviar a juicio a los cinco primeros implicados por el delito de plagio o secuestro.