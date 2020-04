Un hombre que contrajo el coronavirus dejó escrita una nota de despedida a su esposa e hijos un día antes de ser intubado en el Danbury Hospital, ubicado en Connecticut, Estados Unidos, el que había sido ingresado.

El 22 de abril, perdió la lucha contra la enfermedad y murió.

Jonathan Coelho, de 32 años, le escribió un mensaje a su esposa, Katie, y a sus hijos Braedyn, de 2 años, y Penélope, de apenas 10 meses.

Katie encontró las palabras de su amado en su celular poco después de su fallecimiento y decidió compartirlo en Facebook.

“ Los amo chicos con todo mi corazón, me han dado la mejor vida que podría haber soñado ” Jonathan Coelho.

“Tengo tanta suerte, me hace tan orgulloso ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny. Katie, eres la persona más bella y cariñosa que jamás he conocido… eres de verdad única… asegúrate de vivir tu vida feliz y con la misma pasión que me hizo enamorarme de ti”.. "Verte ser la mejor mamá para los niños es la mejor cosa que he experimentado jamás”, añadió.

“Cuéntale a Braedyn que es mi mejor amigo y que estoy orgulloso de ser su padre. Que amo todas las cosas increíbles que ha hecho y sigue haciendo... dile a Penélope que es mi princesa y puede hacer cualquier cosa que desee en la vida. Soy tan afortunado”, escribió.

Coelho junto a sus hijos. (Foto: Facebook)

Coelho empezó a sufrir problemas respiratorios el 26 de marzo, según su esposa y una semana antes, su familia se había aislado en casa porque su hijo había nacido con problemas médicos que lo hacían vulnerable a la pandemia.

Además de problemas respiratorios, Coelho sufrió dolores de cabeza terribles, estaba letárgico, tenía dolor de estómago y había perdido el sentido del gusto y del olfato. Caminar hasta el baño le hacía toser y perder la respiración, contó su viuda.

“Luego empeoró, estaba en la cama y sentía que algo le constreñía la garganta”, explica. Fue entonces cuando lo hospitalizaron.

Su esposa informó sobre su estado en Facebook en los siguientes días.

La familia Coelho antes de la tragedia. (Foto: Facebook)

El 31 de marzo, escribió que había sido sedado y conectado a un ventilador automático, proceso que para muchos enfermos ha supuesto el final de sus vidas. El 12 de abril fallaron sus riñones, precisando de diálisis.

Pareció mejorar levemente, según escribió el 18 de abril: “Creo con todo mi corazón que Jonathan va a volver a casa. Nuestra historia no ha terminado”.

Cuatro días después, Coelho falleció.

“El dolor que estoy sufriendo es indescriptible”, escribió su esposa, “nos lo han robado todo. Mi corazón no está roto, está hecho pedazos”.

