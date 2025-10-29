Anthony Hopkins confiesa que no ve a su hija desde hace 20 años

-

Abigail Hopkins decidió alejarse de su padre pese a una breve reconciliación.

PODRÍA INTERESARTE: Karol G lanza colección de ropa exclusiva con Diesel

El actor británico ha confesado que lleva más de dos décadas sin tener ningún contacto con su primogénita y que a ella no le interesa hacer las pases.

Anthony Hopkins reveló que no tiene contacto con su hija desde hace más de 20 años. (Foto: X)

Anthony Hopkins reveló durante una entrevista con The New York Times que su hija, Abigail Hopkins, ignoró la invitación de su esposa para reconciliarse y tener una buena relación antes de su partida.

La esposa del actor intentó promover una reconciliación sin éxito. (Foto: X)

"Mi esposa, Stella, le envió una invitación para que viniera a vernos. No obtuvimos ni una palabra de respuesta, así que pensé: bueno, está bien. Le deseo lo mejor", relata Anthony.

Hopkins expresó que le desea lo mejor a su hija, aunque no haya contacto. (Foto: X)

Distanciamiento

Hopkins explicó que la causa de su distanciamiento con Abigail fue por haberse separado de su primera esposa, Petronella Barker, en 1972, cuando ella apenas era una niña.

El actor confesó que su hija ignoró la invitación para visitarlos. (Foto: X)

Aunque en los 90 hubo una breve reconciliación y su hija lo acompañó a la promoción de algunas de sus películas, el actor confiesa que ella decidió distanciarse y no han vuelto a hablar.