Antimotines permanecen en los alrededores de la USAC

Tras los disturbios ocurridos la tarde del martes, antimotines están en el lugar.
EN CONTEXTO: Difunden imágenes de encapuchados que salieron de la Usac (video)
Varios disturbios se registraron durante la tarde del martes en la Universidad de San Carlos (USAC), los cuales dejaron al menos tres estudiantes heridos y daños materiales en el ingreso al centro universitario.
Debido a esto, antimotines se encuentran en los alrededores de la casa de estudios.
Este es el ambiente en el lugar:
Los hechos
La tensión se originó con el cierre de las instalaciones previo al proceso de elección de rector para el período 2026-2030.
Estudiantes de las facultades de Odontología y Veterinaria intentaron ingresar al campus para atender a unos 250 animales que requieren alimentación y cuidados médicos.
Encapuchados respondieron con morteros y gases lacrimógenos, intensificando los enfrentamientos y provocando daños en las instalaciones.