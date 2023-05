Antonela Roccuzzo reaccionó al video de Shakira junto a sus hijos

Luego de que Shakira lanzara 'Acróstico' djunto a Milan y Sasha, Antonela Roccuzzo tuvo una sorprendente reacción que dejó en redes sociales y sorprendió.

Se dice que Gerard Piqué no estaba enterado de que sus hijos saldrían en el videoclip de la canción y está enfurecido, otras personalidades del futbol y la farándula también reaccionaron, entre ellos, Roccuzzo, la esposa de Messi.

Antonela mostró su sentir hacia el nuevo material y conmocionó tanto a sus seguidores como a los de la colombiana.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", escribió la cantante en un post con un extracto del clip.

Ante esto Antonela escribió en los comentarios un mensaje con tres emojis de rostros con los ojos cristalinos a punto de llorar. Esto sorprendió a todos.

MIRA LA REACCIÓN: