Enfrentamiento armado deja cuatro personas heridas tras intento de asalto

Un intercambio de disparos se registró tras un intento de asalto a vehículo de encomiendas en Chiquimula.

Un enfrentamiento armado se suscitó este miércoles 17 de diciembre entre la 11va. y 12va. avenidas de la zona 1 de Chiquimula.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar, donde les indicaron los tripulantes de un camión de encomiendas que fueron víctimas de un asalto perpetrado por dos individuos armados, quienes posteriormente se habían intentado dar a la fuga.

Sin embargo, durante una persecución realizada por uno de los tripulantes y el guardia de seguridad de la unidad, se produjo un intercambio de disparos en el sector de la colonia Minerva.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron al escuchar las detonaciones, resultando varias personas heridas, incluyendo los presuntos agresores.

Heridos

Las personas heridas fueron identificadas como:

José Antonio Juárez Osorio , 32 años, piloto del camión de encomiendas.

, 32 años, piloto del camión de encomiendas. Eduardo .

. William Geovany Ramírez Ramírez , 36 años, presunto asaltante.

, 36 años, presunto asaltante. Marlon Donaldo Ramírez Ramírez, 28 años, presunto asaltante.

Estos dos últimos son los hermanos y presuntos responsables de intentar cometer el asalto mencionó el vocero de la PNC, César Mateo.

En el lugar quedaron las armas, las cuales fueron decomisadas por las autoridades. (Foto: PNC)

Tras la evaluación primaria, control de hemorragias y estabilización, los cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital Nacional de Chiquimula en condición crítica, quedando bajo supervisión médica, agregaron los socorristas.

Un ataque armado dejó varias personas heridas por proyectil de arma de fuego en la 7.ª avenida y 2.ª calle de la zona 1, Chiquimula



La escena quedó a cargo de la PNC y autoridades correspondientes para las diligencias legales e investigaciones pertinentes.