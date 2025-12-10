¡Atención! Anuncian cierre en avenida Hincapié para este jueves 11 de diciembre

Las autoridades solicitan que se tomen vías alternas mientras se mantenga el cierre vehicular.
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) indicó que se tendrá un cierre del paso vehicular en ambos sentidos en la avenida Hincapié, este jueves 11 de diciembre.
Esto debido a trabajos de corte de montaña y retiro de vegetación en el kilómetro 11.5 de dicha ruta que conecta con Boca del Monte.
El cierre dará inicio a las 10:00 de la mañana y finalizará a las 12:00 horas del mediodía, según indicaron las autoridades.
Asimismo, le solicitan a los conductores que transitan por este sector que, reprogramen sus recorridos o bien, tomen vías alternas durante esas dos horas.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales brindará apoyo en la regulación del tránsito por este cierre vial.