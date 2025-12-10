¡Atención! Anuncian cierre en avenida Hincapié para este jueves 11 de diciembre

¡ATENCIÓN!



Informamos que mañana de 10:00 a.m. hasta el mediodía el paso por la RD-GUA-01-01, entre la Hincapié y Boca del Monte, estará cerrado en ambos sentidos, por trabajos de corte de la montaña y retiro de vegetación.#MantenimientoQueConecta#AlPuebloDignoSeLeResponde pic.twitter.com/SQszRVJ0tr