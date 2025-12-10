Conductores se van a los golpes en plena vía pública (video)

Los otros automovilistas fueron testigos de una pelea callejera protagonizada por dos conductores.
Dos conductores se enfrentaron a golpes en una de las calles de la Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, según da cuenta un video que circula en redes sociales.
Mientras el día transcurría con normalidad en la ciudad colonial, dos hombres se propinaron puños y patadas, por motivos que se desconocen.
Debido a esta pelea, los demás automovilistas detuvieron su marcha para ver lo que estaba sucediendo y uno de ellos logró grabar la pelea.
En las imágenes se observa cuando los dos hombres que tras haberse bajado de sus vehículos, se fueron a los golpes, ante la mirada de una mujer, quien probablemente acompañaba a uno de estos pilotos.
Mira aquí el video: