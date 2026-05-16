Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡No habrá paso! Anuncian cierre vehicular en Fraijanes (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
16 de mayo de 2026, 07:09
El paso cerrará durante la tarde del fin de semana. (Foto: captura de video)

El paso cerrará durante la tarde del fin de semana. (Foto: captura de video)

Se habilitarán rutas alternas para poder circular.

OTRAS NOTICIAS: Joven es atacado a balazos frente a un colegio en San Miguel Petapa

La Municipalidad de Fraijanes anunció que, este sábado 16 y domingo 17 de mayo a partir de las 14:00 horas se realizarán trabajos mantenimiento en el paso a desnivel de Fraijanes, ubicado en el Km. 18.5 de Carretera a El Salvador. 

El paso se habilitará a partir de las 18:00 horas en ambos días programados informó la alcaldía. 

@munifraijanes Estimados vecinos, con el fin de que puedan organizar sus actividades sin contratiempos, les presentamos el plan de desvíos y las vías de acceso disponibles durante las jornadas de trabajo que ejecutará @covial_civeste sábado y domingo. #FraijanesEsPrimero #PrecauciónVial #MantenimientoVial #LaSeguridadEsPrimero ♬ sonido original - Municipalidad de Fraijanes

Vía Alternas

Ante este cierre vial, se podrán usar las siguientes rutas alternas para ingresar a Fraijanes:

  • Km.16.5 Entrada a Olmeca.
  • Km. 21 en el retorno frente a Casa de Dios.

Autoridades de tránsito solicitan a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar