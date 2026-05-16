¡No habrá paso! Anuncian cierre vehicular en Fraijanes (video)

Se habilitarán rutas alternas para poder circular.
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La Municipalidad de Fraijanes anunció que, este sábado 16 y domingo 17 de mayo a partir de las 14:00 horas se realizarán trabajos mantenimiento en el paso a desnivel de Fraijanes, ubicado en el Km. 18.5 de Carretera a El Salvador.
El paso se habilitará a partir de las 18:00 horas en ambos días programados informó la alcaldía.
Vía Alternas
Ante este cierre vial, se podrán usar las siguientes rutas alternas para ingresar a Fraijanes:
- Km.16.5 Entrada a Olmeca.
- Km. 21 en el retorno frente a Casa de Dios.
Autoridades de tránsito solicitan a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito.