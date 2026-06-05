PNC se pronuncia tras accidente de patrulla con ciclista en la Interamericana

El agente que conducía la patrulla asegura que regresó al lugar de la escena tras el impacto.
EN CONTEXTO: Patrulla atropella a ciclista que intentaba cruzar la Interamericana (video)
La tarde del jueves, un ciclista que pretendía cruzar la ruta Interamericana fue embestido por una patrulla de la Policía Nacional Civl (PNC) en el kilómetro 53.8.
De acuerdo a una cámara que registró el percance, luego de ser embestido, la víctima cayó y fue atropellado por un auto que justo pasaba por la vía.
Socorristas trasladaron al herido hacia un centro asistencial.
Versión de la PNC
De acuerdo a la PNC, el agente que conducía la patrulla fue aprehendido por lesiones culposas en el hecho de tránsito.
Según la versión del implicado, realizaba el recorrido de seguridad ciudadana sobre el carril que conduce hacia el occidente, municipio y departamento de Chimaltenango, cuando una persona estaba en medio de los dos carriles y debido a la poca visibilidad y por las inclemencias se suscitó el incidente.
"Al retornar al lugar de los hechos la persona ya no se encontraba en el lugar, por lo cual nos apersonamos al Hospital Regional de Chimaltenango a establecer el estado de salud de la víctima", afirmó.
Con relación a patrulla, las autoridades afirman que quedó consignada y estacionada frente la subestación policial de Chimaltenango, en poder del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
Así fue el incidente: