Así terminó un vehículo tras chocar contra un poste en zona 11

El fuerte impacto provocó que el poste se partiera en dos.
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Durante la mañana del viernes 5 de junio un conductor, por razones aún bajo investigación, perdió el control del transporte luego de chocar contra un poste ubicado en la Calzada Aguilar Batres y 18 Calle, zona 11.
El fuerte impacto causó que el vehículo saliera expulsado, quedando en contra la vía y totalmente destruido.
Amilcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informó que el conductor fue trasladado a tribunales para realizar la prueba de alcoholemia.
Además, indicó que el poste y el cableado afectado serán retirados en el transcurso de la mañana para la debida reposición; por lo que solicita a los conductores manejar con precaución.