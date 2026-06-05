Así terminó un vehículo tras chocar contra un poste en zona 11

-

El fuerte impacto provocó que el poste se partiera en dos.

Durante la mañana del viernes 5 de junio un conductor, por razones aún bajo investigación, perdió el control del transporte luego de chocar contra un poste ubicado en la Calzada Aguilar Batres y 18 Calle, zona 11.



El fuerte impacto causó que el vehículo saliera expulsado, quedando en contra la vía y totalmente destruido.



Calzada Aguilar Batres y 18 Calle, zona 11



En el centro de coordinación de emergencias de la línea 123 de Bomberos Municipales se recibió el reporte de un accidente de tránsito ocurrido en el sector, por lo que fueron enviadas unidades para brindar atención prehospitalaria. pic.twitter.com/csCsMcLDUd — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) June 5, 2026

Amilcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informó que el conductor fue trasladado a tribunales para realizar la prueba de alcoholemia.

Además, indicó que el poste y el cableado afectado serán retirados en el transcurso de la mañana para la debida reposición; por lo que solicita a los conductores manejar con precaución.