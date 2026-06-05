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Así terminó un vehículo tras chocar contra un poste en zona 11

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de junio de 2026, 09:38
El vehículo quedó destruido tras el percance. (Foto: captura de video)

El vehículo quedó destruido tras el percance. (Foto: captura de video)

El fuerte impacto provocó que el poste se partiera en dos.

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Durante la mañana del viernes 5 de junio un conductor, por razones aún bajo investigación, perdió el control del transporte luego de chocar contra un poste ubicado en la Calzada Aguilar Batres y 18 Calle, zona 11.

El fuerte impacto causó que el vehículo saliera expulsado, quedando en contra la vía y totalmente destruido.

Amilcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informó que el conductor fue trasladado a tribunales para realizar la prueba de alcoholemia. 

Además, indicó que el poste y el cableado afectado serán retirados en el transcurso de la mañana para la debida reposición; por lo que solicita a los conductores manejar con precaución.

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