¡Atención! Anuncian manifestaciones en la ciudad capital para este miércoles

-

Las manifestaciones se llevarán a cabo desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad capital por diversos temas.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció que, este miércoles 22 de abril se realizarán manifestaciones en la ciudad de Guatemala, en las que le harán distintas solicitudes a las autoridades del país.

Estas acciones también son impulsadas por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y colectivos estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Puntos cardinales

Cuatro grupos de manifestantes se estarán desplazando por los cuatro puntos cardinales de la ciudad:

El Trébol.

Anillo Periférico.

Obelisco.

Calle Martí.

Los grupos se desplazarán de los distintos puntos hacia la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

Las manifestaciones

Las manifestaciones fueron anunciadas por medio de una conferencia de prensa, en la que representantes de Codeca indicaron que, entre los temas de las protestas se encuentra el precio alto de los combustibles.

Asimismo, las manifestaciones tendrán como motivo el desacuerdo por la designación de Walter Mazariegos como rector de la USAC, ya que estudiantes de dicha casa de estudios denuncian fraude en las elecciones de la rectoría.

También, piden que haya transparencia en las elecciones para fiscal general, por lo que le hacen el llamado al presidente de la República, Bernardo Arévalo, para que se garantice un correcto proceso electoral.

Entre las otras peticiones está la intervención del Gobierno ante supuestos abusos en el servicio de energía eléctrica. También, exigen medidas urgentes para detener la inflación y rechazan el salario de Q66 mil para los diputados del Congreso de la República.