Capturan a una mujer que transportaba $10 mil en efectivo

La mujer se conducía en una camioneta en la ruta Interamericana.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Angelica "N", de 32 años, por el delito de lavado de dinero, en el kilómetro 262 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Huehuetenango.
Agentes policiales lograron la detención durante un operativo interinstitucional, en el que también incautaron dinero en efectivo de moneda estadounidense y nacional.
La sindicada se conducía en una camioneta con placa de circulación P-905KQD, en donde se localizaron $10 mil dólares y también Q1,200.
Angelica "N" fue puesta a disposición de la autoridades correspondientes para que resuelva su situación legal.