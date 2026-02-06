El anuncio del "Superbowl" estilo telenovela que da de qué hablar

-

Un anuncio que se transmitirá durante el Superbowl ya da de qué hablar en redes por su estilo a lo "telenovela" latinoamericana.

La famosa firma "e.l.f. Cosmetics" invitó a Melissa McCarthy a compartir escena con la mexicana Itati Cantoral en "Melisa", un spot donde la estadounidense debe aprender español antes del aclamado juego, para poder entender el medio tiempo a cargo de Bad Bunny.

Mientras va conduciendo su auto escucha el comercial del esperado show a cargo del puertorriqueño y su angustia provoca que pierda la atención, teniendo un aparatoso accidente automovilístico.

Al recuperar la conciencia un doctor latino le recuerda que el show es este fin de semana, por lo que ambos hacen ejercicios de rehabilitación para hablar el idioma.

Mientras esto ocurre Melissa utiliza los labiales de la marca, provocando que haya una atracción entre el doctor y la paciente.

Repentinamente, cuando la escena de un trabalenguas en español se acerca, Itati, quien tiene el papel de "Zoraida Monteblanco" se burla de la estadounidense, quien no puede pronunciar las palabras.

El doctor le da el pinta labios y ella logra su objetivo, lucir hermosa y hablar el idioma para el mayor show de reguetón en Estados Unidos, mientras Zoraida grita de celos.

El comercial inspirado en el show del medio tiempo se viralizó de inmediato entre la comunidad latina, logrando miles de vistas en un día. Este es parte de los ingeniosos anuncios que mueven millones durante el partido.

